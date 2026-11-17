Enel anuncia corte de luz para 8 comunas de Santiago durante las próximas horas
Las interrupciones, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de Santiago en distintos horarios.
Enel informó que ocho comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este miércoles 18 de noviembre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.
La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.
El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Colina, Quilicura, Pudahuel, La Cisterna, La Florida, San Miguel, Las Condes y Vitacura con horarios que podrían extenderse por hasta siete horas.
Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.
Revisa el mapa de los sectores afectados en Santiago
- Colina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Quilicura: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- La Florida: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
- San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.
- Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.
- Las Condes: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
- Vitacura: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.