Las interrupciones, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de Santiago en distintos horarios.

Enel informó que ocho comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este miércoles 18 de noviembre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.

La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Colina, Quilicura, Pudahuel, La Cisterna, La Florida, San Miguel, Las Condes y Vitacura con horarios que podrían extenderse por hasta siete horas.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.





Revisa el mapa de los sectores afectados en Santiago

Colina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Quilicura: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Las Condes: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.