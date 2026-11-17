El movimiento telúrico se registró a las 12:00 horas de este martes 17 de noviembre.

Un sismo de magnitud 4.0 sacudió este martes 17 de noviembre a la región de Antofagasta en el norte del país.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:00 horas, a 107 kilómetros al este de Ollagüe.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 278 kilómetros.