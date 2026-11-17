El alcalde de Toltén, Guillermo Martínez reveló detalles sobre el atacante, quien fue detenido por Carabineros y pasará a control de detención el miércoles.

Un grave episodio de violencia conmocionó a la comunidad de Queule, en Toltén el pasado domingo, luego de que un hombre matara de un disparo en la cabeza a Mateo Mella, un joven de 15 años que iba a bordo del vehículo que atropelló a su perro.

El hecho se registró cerca de las 22.00 horas. Según narraron testigos, el adolescente había pasado una tarde jugando Play Station junto a sus amigos y un padre de ellos los regresaba a todos a sus casas.

En el camino, el vehículo atropelló por accidente a un perro, y su dueño, alterado por el hecho, propinó una serie de disparos al vehículo, alcanzando a Mateo en la cabeza y ocasionándole la muerte horas más tarde.





Quién es el atacante de Mateo Mella

Según informó el Ministerio Público, el dueño del can corresponde a un hombre de 24 años, quien intentó darse a la fuga, pero fue detenido por Carabineros y pasará a control de detención el miércoles.

El alcalde de Toltén, Guillermo Martínez, reveló que el agresor habría llegado hace un tiempo desde la región Metropolitana para asentarse en la comuna.

“Es un personaje que llegó desde fuera, entendemos que de la región Metropolitana, se instaló a vivir en la comunidad de Queule y al poco tiempo comenzó a dar evidencia de tener conductas relacionadas con la venta de drogas” , aseguró Martínez.

Por su parte, la hermana de Mateo, Daniela Mella, también se refirió al detenido, y advirtió que “yo no lo conozco, la verdad, pero sí sé que habían varias personas que lo conocían“.

Tanto la hermana, como los amigos, vecinos y comunidad del liceo en el que el joven cursaba primero medio, se han manifestado durante las últimas horas exigiendo justicia por el confuso incidente que terminó con la muerte de Mateo.

Desde la municipalidad de Toltén enviaron sus condolencias a la familia y declararon duelo comunal durante el lunes 16 y el martes 17 de noviembre.

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