Hombre queda en riesgo vital tras ser acribillado y apuñalado en el Cerro 18 de Lo Barnechea

De acuerdo con las autoridades, la víctima sería un hombre de aproximadamente 25 años, quien sería vecino del sector.

La Policía de Investigaciones (PDI), junto a la Fiscalía ECOH, se trasladaron este domingo hasta el Cerro 18, en Lo Barnechea, para investigar el homicidio frustrado de un hombre que fue baleado y apuñalado en plena vía pública.

Debido al ataque, la víctima debió ser trasladada hasta un centro asistencial, donde se mantiene en riesgo vital producto de sus lesiones.





Qué se sabe del homicidio frustrado en Lo Barnechea

De acuerdo con la fiscal ECOH RM, Claudia Barraza, en horas de la madrugada se alertó la presencia de una persona con diversos impactos balísticos, quien sería, preliminarmente, un vecino del sector.

Respecto a la víctima, se trata de un hombre, de aproximadamente 25 años, quien fue baleado en la zona pélvica y también herido con un arma cortopunzante en la zona abdominal.

De acuerdo con testigos, estos “señalan haber escuchado disparos y posteriormente ver a la víctima”, explicó la fiscal, sin embargo, se desconocen detalles sobre el o los atacantes.