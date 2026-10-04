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Dos hermanos fueron apuñalados en Lampa: Uno murió y el otro quedó detenido con el atacante

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Una junta entre amigos en una plaza de Lampa terminó con un hombre fallecido luego de que se generara una violenta riña y uno de los presentes sacara dos cuchillos para atacar a dos hermanos, de 28 y 35 años, parte del mismo grupo. Debido a este ataque, el mayor de los hermanos murió en el lugar, mientras que el menor y el atacante debieron ser trasladados con heridas graves. Hasta el momento, ambos quedaron en calidad de imputados, uno por delito de homicidio y el otro por el delito de lesiones graves.

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