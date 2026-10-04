04/ 10/ 2026 09:20

Dos hermanos fueron apuñalados en Lampa: Uno murió y el otro quedó detenido con el atacante

Una junta entre amigos en una plaza de Lampa terminó con un hombre fallecido luego de que se generara una violenta riña y uno de los presentes sacara dos cuchillos para atacar a dos hermanos, de 28 y 35 años, parte del mismo grupo. Debido a este ataque, el mayor de los hermanos murió en el lugar, mientras que el menor y el atacante debieron ser trasladados con heridas graves. Hasta el momento, ambos quedaron en calidad de imputados, uno por delito de homicidio y el otro por el delito de lesiones graves.