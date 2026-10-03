Cyber Monday 2026: Siete recomendaciones para armar tu lista de compras

Revisa a continuación los puntos claves que debes tener en consideración si estás planeando comprar en este Cyber Monday.

Este lunes 5 de octubre comienza oficialmente el Cyber Monday 2026, evento que tendrá miles de ofertas en más de 500 empresas hasta el 7 del mismo mes.

Para aprovechar estos tres días de descuentos, a continuación te indicamos siete recomendaciones para hacer que tus compras resulten de forma eficiente y sin problemas.

Recomendaciones para comprar en este Cyber Monday

1. Haz una lista de qué cosas necesitas comprar

Un punto importante para evitar gastar de más es, antes de mirar ofertas, definir qué necesitas y cuánto puedes gastar en total, ya que con esta planificación se evitarás el “gasto hormiga” que puede ser una oferta falsa, es decir, un descuento sobre un precio inflado.

2. Cotiza hoy y guarda pantallazos

Pese a que en muchas tiendas ya comenzaron los descuentos, Sernac cotizar las cosas que quieres compra antes del 5 de octubre y anotar los precios actuales, para así evitar caer en anuncios que dicen “oferta”, pero que pueden incluso estar a un valor más alto que antes del Cyber.

3. Entra por la puerta oficial

Para evitar caer en estafa, las autoridades recomiendan ingresar al sitio web oficial de Cyber y, desde ahí, buscar la tienda que desees, asegurándote así que el local es el oficial y no una página clonada.

Asimismo, se recomienda utilizar medios de pagos seguros y tradicionales, y no transferencias bancarias a cuentas personales.





4. Elige el momento para comprar

Existen dos formas para elegir cuándo comprar, según cuán urgente necesitas algo.

Si no estás apurado y quieres evitar intermitencias en las páginas web, debes evitar comprar al inicio del Cyber. Sin embargo, si te urge hacer la compra y no quieres quedarte afuera, es mejor ingresar apenas empiecen las ofertas para no quedar sin tallas o cupos disponibles.

5. Fíjate en el costo total de tu carro

Es importante recalcar que tú no solo pagarás por los productos que compres, sino que también el despacho del producto, valor que es aparte.

Por otro lado, si usarás tarjetas de crédito deberás revisar si estás comprando en cuotas con o sin interés, ya que la cifra final, a largo plazo podría ser más alta.

6. Revisa los detalles del producto y cuándo lo recibirás

En muchas ocasiones aparecen productos similares a los mismos precios, por lo que es importante leer la letra chica para evitar desilusiones al momento de recibir tu pedido.

Respecto a la fecha en que recibirás tu compra, es crucial que te fijes en la fecha de reparto en que te llegará a tu casa o deberás retirarlo, ya que al ser un evento masivo los periodos de tiempo de entrega pueden extenderse por hasta semanas.

7. Cuáles son tus derechos después de comprar

Si no quedas conforme con la compra que realizaste, por ley tienes 10 días, tras recibir el producto o contratar el servicio, para retractarte y la empresa deberá aceptarlo, a excepción que lo exprese en su página web.

En caso de que el producto sale defectuoso, aplica la garantía legal de hasta 6 meses post entrega, periodo en que puedes elegir entre cambio, reparación o devolución del dinero, según las normas permitidas por la empresa.

En caso de no recibir por respuesta por parte de la marca, puedes ingresar tu reclamo al Sernac adjuntando las evidencias y detalles de tu compra.