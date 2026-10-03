Tras cuatro meses de búsqueda: Detienen a acusado de fatal balacera en Rodelillo

El detenido fue encontrado en la vía pública en Valparaíso. Pasará a su control de detención este sábado.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre acusado de ser el autor de la fatal balacera registrada el 3 de junio en Rodelillo, región de Valparaíso, donde dos jóvenes murieron y siete personas fueron heridas de gravedad.

El procedimiento se efectuó ayer viernes pasadas las 13:00 horas en plena vía pública, finiquitando así la orden de detención que había en contra del sospechoso.

El individuo, un hombre mayor de edad que contaba con antecedentes penales, quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso y tendrá su control de detención este sábado.

El detenido será formalizado por el delito de homicidio calificado -dos en grado de consumado y siete frustrados- , porte de arma, tenencia de arma y receptación de vehículo.