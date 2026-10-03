¿Soy yo en la foto? Psicóloga advierte cómo los filtros con IA afectan la autoestima

En conversación con CHV Noticias, la psicóloga Paula Errázuriz explica cómo el contenido de redes sociales modificado con IA puede aumentar la insatisfacción corporal y afectar la salud mental.

El uso de filtros con IA en las fotos de redes sociales es una tendencia cada vez más común. ¿El problema? Genera una ola de imágenes que van desde retoques de iluminación o escenarios hasta prácticamente cirugías estéticas virtuales, que poco o nada tienen que ver con la persona real.

“Antes de que existiera esta posibilidad, ‘mi cara era lo que era’. Pero ahora están estas herramientas para juzgar directamente cómo me vería si me ensancho la mandíbula o me cambio la forma de la nariz”, plantea Paula Errázuriz, académica de la carrera de Psicología en la Pontificia Universidad Católica (PUC).

En conversación con CHV Noticias, la terapeuta comentó sobre el impacto que este tipo de contenido puede tener en la salud mental y la posible distorsión corporal producto de las imágenes alteradas para simular una apariencia “perfecta”.

Distorsión corporal: El fenómeno detrás de las imágenes modificadas con IA

De acuerdo con la experta, si alguien edita sus fotos con herramientas de IA “es probable que afecte negativamente en cómo se siente consigo mismo , porque cada vez se hace más evidente que está lejos del ‘ideal’ que podría alcanzar”.

En ese contexto, Errázuriz explica que “en la medida que pruebo, encuentro que me vería mejor y aumenta la insatisfacción con cómo me veo realmente”.

Además, la psicóloga recuerda que en muchos casos “aquellas personas que tienden a ser más inseguros con sí mismos, tienden a hacer mayores cambios”.





“Si estoy insatisfecha con cómo me veo y con mi identidad, probablemente trataré de obsesionarme y de alterar más mi imagen y cómo me muestro frente a otros”, sostiene.

Junto esto, también se refirió al caso particular de los adolescentes y jóvenes que pasan de mirar una versión suya modificada con IA a enfrentarse con su realidad frente al espejo.

“Sabemos que los adolescentes están en un proceso importante del desarrollo de su identidad y, por lo tanto, sería esperable que esto les afecte más que a los adultos”, explica.

Versión digital vs apariencia real

Errázuriz, además, abordó la compleja situación que surge cuando una persona se identifica con su versión digital, que incluye modificaciones hechas por la IA, y busca convertirse en ella.

“Es bien complicado cuando empiezo a mostrarme con filtros frente a otros en las redes sociales. Luego puedo sentir temor sobre qué pasará cuando la persona me ve realmente“, comenta.

En esa misma línea, la psicóloga explica que enfrentarse a esa posible escena podría provocar un distanciamiento con la realidad y, como consecuencia de ello, un “malestar”.

Exposición a imágenes modificadas con IA: La confianza en lo que vemos en redes

Muchas veces en redes sociales se está expuesto a imágenes modificadas con IA sin saberlo. La credibilidad de un contenido, según la psicóloga, puede tener efectos en la confianza de una persona.

De acuerdo con Paula, “no saber qué es confiable podría generar ansiedad”.

A esto suma la comparación constante con lo que otros muestran en redes sociales, es decir, una versión idealizada de la vida de los demás.

“Comparar mi propia realidad con lo que veo que postean otros hace que muchas personas se sientan inseguras. Les afecta el ánimo porque sienten que su vida, comparada con la de los demás, no es tan entretenida, tan interesante, que no son tan queridos“, explica.

Según Errázuriz, esto genera un escenario de aún más inseguridad o malestar: “Compararnos a nosotros mismos con esta versión idealizada que los demás seleccionan para mostrar de sí mismos genera malestar, que probablemente es una de las razones por las que las redes tienen un impacto negativo en la salud mental”.

Y en ese sentido, las distintas herramientas de inteligencia artificial pueden sumar una nueva dificultad: se exponen imágenes modificadas sin que quienes los ven necesariamente lo sepan.

“Si a eso le agregamos que otros pueden estar alterando las imágenes que muestran, que ya corresponden a momentos muy seleccionados, solo aumenta esa sensación de malestar“, explica la experta.