UDI expresa “profunda preocupación” y anuncia revisión del Presupuesto 2027 por recursos para Educación

Desde el partido indicaron que realizarán “una revisión exhaustiva” para identificar aquellas áreas donde se puedan reducir gastos.

Este sábado, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) abordó la disminución de recursos destinados a algunos programas de Educación en el Presupuesto 2027 del presidente José Antonio Kast.

En ese contexto, los parlamentarios manifestaron su rechazo a algunas de las partidas que serán reducidas y/o eliminadas, al considerar que corresponden a programas que representan “una oportunidad real y concreta para millones de chilenos”.

Qué dijo la UDI sobre el Presupuesto 2027 en materia de educación

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la disminución de los recursos destinados a dos importantes políticas educacionales “, señaló la UDI en alusión a los recursos destinados a los liceos bicentenarios y la entrega de computadores para escolares de 7mo básico.





Pese a reafirmar su respaldo al presidente José Antonio Kast y a su Gobierno, agregaron: “Consideramos indispensable distinguir entre los gastos que pueden reducirse o ser eliminados y aquellas políticas públicas que han significado una oportunidad real y concreta para millones de chilenos”.

La bancada oficialista anunció que ” realizaremos una revisión exhaustiva de todas las partidas contenidas en la Ley de Presupuestos 2027 para identificar aquellas áreas donde sea posible reducir el gasto y reasignar recursos”.

En esa línea, indicaron que “estamos absolutamente convencidos de que organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no pueden volver a recibir un presupuesto cercano a los $16 mil millones“.

“Nuestro esfuerzo no sólo estará puesto en eliminar los gastos injustificados, sino también en proteger aquellas políticas que premian el esfuerzo, reducen las brechas y entregan oportunidades reales a miles de estudiantes chilenos”, cerraron.