03/ 10/ 2026 11:38

De 17, 18 y 19 años: Encerrona a familia en Lo Prado termina con tres detenidos

Carabineros detuvo a tres jóvenes acusados de integrar una banda delictual que protagonizó una encerrona contra una familia en las afueras de su domicilio, en la comuna de Lo Prado. Los detenidos tienen 17, 18 y 19 años, y dos de ellos mantenían órdenes de detención vigentes. Tras el procedimiento, personal policial incautó un arma de fuego. De acuerdo con los antecedentes preliminares, los imputados estarían vinculados a un eventual tour delictual. Cámaras de seguridad registraron el momento en que ocurrió el asalto.