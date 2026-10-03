Casting Gran Hermano Casting Pasa Palabra
Programas Programación Señal en vivo
Festival de Olmué
/

De 17, 18 y 19 años: Encerrona a familia en Lo Prado termina con tres detenidos

Mauricio Guerra
Por Mauricio Guerra

Periodista de CHV Noticias

Carabineros detuvo a tres jóvenes acusados de integrar una banda delictual que protagonizó una encerrona contra una familia en las afueras de su domicilio, en la comuna de Lo Prado. Los detenidos tienen 17, 18 y 19 años, y dos de ellos mantenían órdenes de detención vigentes. Tras el procedimiento, personal policial incautó un arma de fuego. De acuerdo con los antecedentes preliminares, los imputados estarían vinculados a un eventual tour delictual. Cámaras de seguridad registraron el momento en que ocurrió el asalto.

Seguir en Seguir en

Recomendados