Argentina vs Burkina Faso: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el amistoso internacional

El cuadro africano se enfrentará con jugadores de la sub-23 contra la Albiceleste que dará espacio a Enzo Fernández, Facundo Medina y Matías Soulé para sumar minutos.

Argentina tendrá este sábado un nuevo encuentro amistoso a nivel internacional tras ganar 4-0 a Bolivia en su regreso a la cancha luego de perder la final del Mundial 2026.

Ahora la Albiceleste se enfrentará a Burkina Faso en un partido que nuevamente no contará con la presencia de Lionel Messi, sin embargo, el DT argentino le daría minutos a jugadores que no participaron contra los bolivianos, entre ellos, Enzo Fernández, Facundo Medina y Matías Soulé.

Por su parte, el cuadro africano anunció que no contará con elementos clave en su formación, por lo que tras el empate a 1 con Benín, ahora deberán verse cara a cara con los argentinos usando refuerzos de la selección sub-23.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Argentina vs Burkina Faso?

El partido entre Argentina y Burkina Faso será transmitido en vivo por Telefe y TyC Sports, señales disponibles a través de distintos operadores de televisión, entre ellos DIRECTV, Zapping y VTR.

Además, el encuentro podrá verse por DSports en DIRECTV y mediante las plataformas de streaming DGO y TyC Sports Play. En este último caso, es necesario ingresar con usuario y contraseña.

Hora del partido amistoso entre Argentina y Burkina Faso

El compromiso de los trasandinos contra el cuadro africano inicia a las 21:00 horas de Chile de este sábado 03 de octubre, disputándose en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina.

Tras este encuentro, La Albiceleste se verá cara a cara contra Benín el próximo martes 6 de octubre.