02/ 10/ 2026 21:56

“El único que he tenido en mi vida”: El testimonio de estudiantes beneficiarios del programa Yo elijo mi PC

Polémica y un intenso debate generó la decisión del Gobierno de no considerar financiamiento para el programa Yo elijo mi PC en el Presupuesto 2027. Se trata de una política de Estado vigente desde 2009 y que entrega de forma gratuita computadores a miles de estudiantes de todo el país. Mientras escolares defienden su puesta en marcha, desde La Moneda aseguraron que el programa estaba mal evaluado.