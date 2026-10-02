02/ 10/ 2026 22:02

Polémica por tren a Melipilla: Tramo clave será relicitado en 2027 y llegada a Alameda se retrasa

El tramo soterrado del Tren Melipilla–Estación Central deberá ser nuevamente licitado durante el segundo semestre de 2027, luego de que el gobierno declarara desierto el proceso, lo que postergará la llegada del servicio hasta Alameda aproximadamente hasta 2033. Mientras las obras actualmente en ejecución presentan cerca de un 30% de avance y se mantiene la intención de iniciar el servicio en 2028 con Cerrillos como estación terminal provisoria y combinación con Línea 6 del Metro, autoridades locales manifestaron su preocupación por el retraso.