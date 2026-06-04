Balacera deja una persona muerta y cuatro heridos en riesgo vital en Valparaíso

Todo ocurrió la noche de este miércoles en el Cerro Rodelillo de la mencionada comuna, donde un auto pasó por el lugar y abrió fuego contra un grupo de personas en plena vía pública.

Una balacera en Valparaíso dejó una persona muerta y varias heridas, donde hay cuatro que permanecen en riesgo vital.

Todo ocurrió la noche de este miércoles en el Cerro Rodelillo de la mencionada comuna y donde en el sector Conjunto Santa Teresa, un auto pasó por el lugar y abrió fuego contra un grupo de personas en plena vía pública.





Esto provocó la muerte de una mujer de 19 años, donde además ocho personas resultaron heridas, de las cuales cuatro están en riesgo vital.

Tras el ataque, las lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) a realizar las diligencias respectivas en la investigación.