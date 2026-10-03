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Ejército informa muerte de reservista durante jornada de instrucción y entrenamiento en Arica

El reservista fue trasladado hasta el Hospital Dr. Juan Noé Crevani tras sufrir una descompensación mientras realizaba sus actividades.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

La Brigada Motorizada N°24 Huachamuco del Ejército informó este sábado la muerte de un reservista en la ciudad de Arica.

Según explicó la institución a través de un comunicado, se trata del alférez Diego Aníbal Olivares Rojo, quien habría sufrido “una descompensación” mientras “se encontraba desarrollando actividades de instrucción y entrenamiento”, razón lo que fue trasladado hasta el Hospital Dr. Juan Noé Crevani.

De acuerdo al Ejército, en el lugar y pese a los esfuerzos del personal médico que lo atendió, se constató el fallecimiento de Olivares en el centro asistencial.

“Desde el primer momento, la Brigada ha entregado los apoyos pertinentes a la familia del reservista fallecido”, afirmó la institución, quienes expresaron “su profundo pesar ante la irreparable pérdida de uno de sus camaradas”.

Además, la Brigada Motorizada N°24 Huachamuco aseguró que dispuso los antecedentes recabados a la Fiscalía Militar. 

Asimismo, confirmó el inicio de una investigación sumaria administrativa “con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos”.

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