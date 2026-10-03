Ejército informa muerte de reservista durante jornada de instrucción y entrenamiento en Arica

El reservista fue trasladado hasta el Hospital Dr. Juan Noé Crevani tras sufrir una descompensación mientras realizaba sus actividades.

La Brigada Motorizada N°24 Huachamuco del Ejército informó este sábado la muerte de un reservista en la ciudad de Arica.

Según explicó la institución a través de un comunicado, se trata del alférez Diego Aníbal Olivares Rojo, quien habría sufrido “ una descompensación” mientras “se encontraba desarrollando actividades de instrucción y entrenamiento”, razón lo que fue trasladado hasta el Hospital Dr. Juan Noé Crevani.

De acuerdo al Ejército, en el lugar y pese a los esfuerzos del personal médico que lo atendió, se constató el fallecimiento de Olivares en el centro asistencial.





“Desde el primer momento, la Brigada ha entregado los apoyos pertinentes a la familia del reservista fallecido”, afirmó la institución, quienes expresaron “su profundo pesar ante la irreparable pérdida de uno de sus camaradas”.

Además, la Brigada Motorizada N°24 Huachamuco aseguró que dispuso los antecedentes recabados a la Fiscalía Militar.

Asimismo, confirmó el inicio de una investigación sumaria administrativa “con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos”.