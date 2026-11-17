17/ 11/ 2026 22:25

Crece tensión por barco chileno rumbo a Malvinas: reactivará ruta comercial suspendida hace 15 años

El buque Danstar, de bandera chilena y perteneciente a la naviera Easter Island, se prepara en los astilleros de Asmar en Punta Arenas para zarpar el 17 de diciembre hacia las Islas Malvinas, reactivando una ruta comercial suspendida hace 15 años. El viaje ha desatado tensiones diplomáticas con Argentina debido al debate sobre los permisos de navegación y a las sospechas de que la nave pueda transportar suministros para el proyecto petrolero Sea Lion en el archipiélago. Desde Chile se argumenta el derecho internacional de libre navegación y paso inocente, amparado en tratados bilaterales.