17/ 11/ 2026 22:15

Escolar expuso en carta su temor a ser víctima de “la jauría” en Valparaíso: “Constante miedo e inseguridad”

El temor de los estudiantes a ser víctimas de los delincuentes a la salida del colegio. Esa es la denuncia que hizo pública una escolar de un colegio de Valparaíso a través de una carta en la que alerta sobre los constantes asaltos de “La Jauría” a compañeros y apoderados. Un escenario de inseguridad que, según relata, ha obligado a las familias a organizarse para ir a buscar a sus hijos y evitar que regresen solos a sus casas.