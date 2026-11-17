La Roja no pudo cerrar el 2026 con una alegría y solamente igualó con los cafeteros. Lawrence Vigouroux se lució al atajar un penal en primer tiempo.

Con un opaco empate cerró el año la Selección Chilena, luego de igualar 0-0 ante Colombia este martes en su último partido del 2026.

En un Estadio Monumental que no se repletó, y en el que la hinchada cafetera se hizo sentir, La Roja no pudo tomarse revancha de la derrota sufrida frente al mismo rival la semana pasada en Cali.

El inicio tuvo un conjunto nacional con muchas ganas, llegando a apretar con algunos remates de distancia que incomodaron al arquero Aldair Quintana.

Sin embargo, la escuadra amarilla hizo algunos ajustes y contó con una inmejorable ocasión producto de un penal cometido por Vicente Pizarro.

Afortunadamente, Lawrence Vigouroux se lució y atajó el remate de Luis Javier Suárez a los 35 minutos, volando hacia el palo derecha y mandando la pelota al tiro de esquina.





La Roja no pudo con Colombia en su último partido del año

La tónica se mantuvo en la segunda mitad, con Colombia teniendo el control del juego ante un equipo que se las arreglaba para defender.

Nicolás Córdova intentó modificar las acciones con cambios, especialmente con los ingresos de Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia.

Pese a esto, hubo muchas imprecisiones y Chile casi no incomodó al bloque defensivo de los visitantes.

La más clara llegó a los 80 con una recuperación de Felipe Loyola que finalizó en un centro de Agustín Arce, aunque Tapia no alcanzó a conectar.

Con este resultado, La Roja culminó su 2026 sin conseguir victorias en la última doble fecha. Su próxima vez en cancha será a fines de marzo en lo que podría ser el estreno del nuevo entrenador.