Varios jugadores fueron señalados por los hinchas luego de la opaca igualdad frente a los cafeteros, partido que marcó el cierre del 2026 para La Roja.

Bastante molestos quedaron los hinchas de la Selección Chilena tras empate 0-0 ante Colombia, resultado que marcó el cierre del 2026 para La Roja.

La escuadra nacional se vio incómoda en el Estadio Monumental, siendo superada en varios pasajes por la escuadra cafetera que llegó a contar con un penal.

Afortunadamente, Lawrence Vigouroux estuvo impecable y tapó el remate de Luis Javier Suárez a los 35 minutos del primer tiempo.





Hinchas cuestionan a varios jugadores de La Roja

El resultado dejó muy disconforme a los usuarios, quienes apuntaron a jugadores como Gabriel Suazo y Darío Osorio.

El capitán del equipo fue el más cuestionado en redes sociales, donde varios piden directamente que deje la jineta por su mal rendimiento.

“Qué mal está”, “ni una buena” y “debería ser suplente” fueron solamente algunos de los comentarios de los fanáticos.

Otro que no se salvó de las críticas fue el entrenador Nicolás Córdova, quien podría haber afrontado el último compromiso al mando de la Selección Chilena adulta.

Mira los comentarios acá

Bueno, al menos no perdimos. Pero porfavor que sea el último partido de córdoba. Bien vigouroux y villagra, horribles pizarro y osorio. — ARTHUR MORGAN DEL COLO (@Bas_albo) November 18, 2026

Claramente Osorio, Suazo y Cepeda le están haciendo la cama a Córdova — Paulo Díaz y Maripán Retirense (@ihatetheprem) November 18, 2026

Qué jugadores como Osorio y Cepeda no marquen diferencias es preocupante. No da ni pa criticarlos, ya no es culpa de ellos. Estamos completamente cagados. — Quintana (@quintanaverso) November 18, 2026

Suazo ejemplo de jugador de club — CobreyCa (@dechanamps) November 18, 2026

Tenemos cero futuro con Córdova en la banca, hay que darle el cargo a Alvarez rápido. Sino tenemos muy poco que hacer, hay que hacer un verdadero proyecto. — Juan Pablo Maturana (@JuanPabloMB82) November 18, 2026

Chile necesita un técnico. Cordova hizo perder tres años, encontró un arquero, el resto es pérdida de tiempo. Además con una mentalidad de perdedor, asi muy difícil, tienes que convencer a estos jugadores que pueden no que ya no son la GD, basta de técnicos mediocres. #VamosChile — Ignacio Barrera🌞 (@naxorv) November 18, 2026

Cimbi cuevas de lateral izquierdo se hace unas chalas con Gabriel Suazo — ex-ampuerismo (@_JorgeV__) November 17, 2026

Que mal que está Suazo, fuera un partido serio ya está para cambio. — LS (@Luis_Maita3) November 17, 2026

Pero Gabriel Suazo ni una buena. Se lo llevan como quieren. #LaRoja #VamosChile — NotMilo  🦉 (@milo86U) November 17, 2026

Como sacan a pasear a Gabriel suazo, debería ser suplente en rangers — colocolo (@Nicolas67169338) November 17, 2026

Suazo en la selección es Suazo en 2020. — Carlos Alexis (@CarlosArancibia) November 17, 2026

TE AMO VIGOROUXXXX T ODIO GABRIEL SUAZO — alejo (@alejuwuu) November 17, 2026