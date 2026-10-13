Pudo ganar mucho más: La oferta que Darío Osorio rechazó antes de fichar por el Crystal Palace

A poco más de un mes de recalar en la Premier League, en el Midtjylland revelaron que el chileno fue buscado por clubes de Arabia Saudita.

Darío Osorio dio el esperado salto en el último mercado de pases. Tras estar tres tremporadas en el Midtjylland, el chileno fue fichado por el Crystal Palace de Inglaterra.

La Joya de Hijuelas dio que hablar en el último periodo de transferencias, donde se especuló con varios equipos interesados en una situación que se definió a contrarreloj.

A varias semanas de recalar en Inglaterra, en el elenco danés revelaron que el seleccionado nacional pudo haber tenido un inesperado destino.





Darío Osorio fue buscado por clubes de Arabia Saudita

Kristian Bak Nielsen, director deportivo del Midtjylland, dio detalles de una desconocida propuesta por el delantero.

En diálogo con Ekstra Bladet, el dirigente comentó: “Osorio podría haber ganado más dinero en Arabia Saudita. Y probablemente podríamos haber conseguido una cifra ligeramente superior por él”.

Pese al fuerte interés y a los millones que hubo sobre la mesa en concepto de salario, en el conjunto europeo destacaron que el ariete de 22 años quería ir a una mejor liga.

“Para nosotros era más importante que Osorio viera cumplido su sueño. Y que nosotros, como club, pudiéramos enviar a un jugador directamente a la Premier League”, agregó.

El atacante llegó al Crystal Palace a préstamo por una temporada a cambio de 2 millones de euros, negociación que incluyó una obligación de compra cercano a los 26 millones de la divisa europea.