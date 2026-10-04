“Hoy sí…”: Eduardo Sáez anticipa a qué hora comenzará a llover este domingo en Santiago

El meteorólogo adelantó que las precipitaciones también se harán presentes durante la próxima semana. Revisa a continuación los detalles del tiempo.

Tras la tarde primaveral del día sábado, este domingo las temperaturas se mantendrán similares, sin embargo, los chubascos también se harán presentes en las próximas horas en la capital.

De acuerdo con el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, para esta jornada “sí aparecen precipitaciones“, a diferencia de ayer que pese a la nubosidad, no se registraron precipitaciones.





Sobre la hora en que empezaría a llover, el meteorólogo indicó que las precipitaciones se registrarán durante la tarde.

Respecto a este sistema frontal, Sáez aclaró que las nubes han comenzado a aparecer desde la región de Coquimbo hasta la zona sur del país, sin embargo, las precipitaciones esperadas serán débiles.