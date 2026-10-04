“Así están las cosas”: Destacado transformista nacional sufrió violenta golpiza en bencinera

Sebastián Aguirre, cuyo personaje se llama “Luz Violeta”, subió registros con su rostro y ropa ensangrentada. Su esposo también estaba en el lugar.

Este sábado, el destacado transformista nacional Sebastián Aguirre, también conocido como Luz Violeta, denunció haber sufrido una violenta golpiza al interior de una bencinera en Santiago Centro.

El artista publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece con su ropa y su rostro completamente ensangrentados.





¿Qué pasó con Luz Violeta?

“Cachai que así vengo llegando a mi casa, porque unos venezolanos nos pegaron en la bomba de bencina”, expresó Sebastián.

En esa misma línea, agregó: “Así vengo llegando a mi casa, así están las cosas.”

Minutos más tarde, Aguirre entregó más antecedentes y agradeció las muestras de cariño: “Estamos bien. Podría haber sido mucho peor. No generalicemos con el tema de los venezolanos, porque la calidad humana no tiene nacionalidad”.

“Así como existen personas venezolanas de mal vivir, también existen chilenos, chinos o peruanos, etcétera. De todo existe en esta vida”, comentó Aguirre.

Un usuario lo acusó de fomentar el odio, a lo que Sebastián contestó: “Si me pasa algo así, créeme que estoy en mi derecho a contarlo. ¿Tendría que mentir o quedarme callado para no generar algo en ti? Por favor, algo de coherencia”.

El transformista le comentó a Radio ADN que los hechos habían ocurrido en la calle Portugal, cercano a la Posta Central, y expuso: “Teníamos un tema con mi tarjeta y estábamos solucionándolo, pero al parecer estaban apurados”.

“Así que me golpearon, básicamente, para comprar ellos antes. “Eran dos hombres y me golpearon a mí y a mi esposo”, detalló.

Finalmente, Sebastián compartió en su cuenta de Instagram la presunta patente de los agresores, cuyo vehículo cuenta con 148 multas de tránsito.

Revisa las publicaciones de Instagram: