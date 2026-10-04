Karla Melo por romántico beso con Gastón Salgado: “Estamos disfrutando nuestra vida”

Pese a que todo era por un videoclip, la cantante y el actor hablaron de la conexión que tienen desde hace una década. “La Karla es una mujer maravillosa, una persona increíble”, expresó Salgado.

Desde hace un par de días que Karla Melo y Gastón Salgado han revolucionado las redes sociales tras recrear una icónica escena de la serie El Reemplazante, la cual terminó con un tierno beso.

Esto generó cientos de comentarios sobre una posible relación entre la cantante y el actor, y es que desde hace meses la “Flavia” está soltera tras terminar con Manuel “Dunguita” Caro, el vocalista de La Combo Tortuga.

La verdad tras el beso de Karla y Gastón

Pese a los numerosos rumores, las románticas fotos que estuvieron publicando en sus redes sociales eran parte de un videoclip de Melo, el que acompaña la canción “Se Libre”.

Sin embargo, la posibilidad de que esta pareja fuera real no quedó atrás y en conversación con FMDos se refirieron a la cercanía que ambos tienen.





“A esto me trajiste, esta encerrona tenías preparada“, comentó Gastón entre risas al ser consultado sobre un posible amorío con Karla, sin embargo, la cantante entregó una respuesta más extensa.

“Mira, tal como dice la canción, estamos en una etapa en que los dos somos personas libres, estamos disfrutando nuestra vida, nuestra soltería, nuestra conexión”, explicó.

Por su parte, el actor indicó que tienen una conexión muy grande. “Una conexión creativa, de complicidad, de cariño y se ha dado de manera muy genuina. Nosotros lo sentimos y lo agradecemos, por eso también estamos creando material creativo, que creo que es lo más bonito de tener una partner“.

A modo de cierre, Salgado añadió: “La vida nos ha conectado y han pasado como 12 años de El Reemplazante y aquí estamos (…) La Karla es una mujer maravillosa, una persona increíble“.