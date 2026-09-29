“Que sean pololos”: Karla Melo apareció a los besos con querido actor y desató rumores en redes

La actriz y cantante compartió un registro en redes sociales, donde apareció en una cariñosa escena con un excompañero de elenco en la serie El Reemplazante. Inmediatamente, sus seguidores especularon sobre un eventual videoclip o nuevo romance.

Karla Melo sorprendió a sus seguidores tras publicar un video en el que aparece besándose con un querido actor y excompañero de elenco en la serie El Reemplazante.

Se trata de Gastón Salgado , quien ganó popularidad por su interpretación de Claudio en la recordada serie que también contó con la participación de Melo.

El registro rápidamente llamó la atención en redes sociales y despertó rumores sobre una posible relación entre ambos actores, especialmente después de que Karla pusiera fin hace algunos meses a su relación con Manuel “Dunga” Caro, vocalista de La Combo Tortuga.





El cariñoso video de Karla Melo y Gastón Salgado

En el video, Melo y Salgado volvieron a interpretar a Flavia y Claudio, sus recordados personajes de El Reemplazante, ficción estrenada en 2012.

Ambos aparecen compartiendo en una fuente de soda, donde el actor revive una de las escenas más recordadas de la producción al pedir “tres completos con poca mayo para el rey”, haciendo referencia al episodio en que Claudio compró “50 completos” para Flavia.

Sin embargo, fue el final del registro el que causó mayor sorpresa: Karla y Gastón se dieron un beso, provocando inmediatamente una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

“Quien no entendió las referencias, no ha visto nada”, “gracias, vida, por permitirme ver y vivir este momento” y “el sueño de romance”, escribieron algunos fanáticos que celebraron este reencuentro.

Otros, en cambio, fueron más allá y comenzaron a especular con un eventual romance entre los intérpretes. “Yo me subo a este barco”, “¿quién más queriendo que esta pareja sea real?” y “ya, pero ahora que sean pololos en la vida real” , fueron parte de las reacciones.

Precisamente este último comentario recibió una llamativa respuesta de Karla Melo, quien reaccionó utilizando un emoji de un mono tapándose la boca, alimentando aún más las especulaciones.

Hasta ahora, ninguno de los actores ha confirmado que exista una relación sentimental y tampoco se ha aclarado si el registro corresponde únicamente a una recreación de El Reemplazante o si podría tratarse del adelanto de algún nuevo proyecto, como un videoclip de la cantante.