“Una historia hermosísima”: Ex chico reality anunció su quiebre matrimonial con la hija de Horacio de la Peña

El influencer y la personal trainer iban a cumplir dos años de casados y, según el mensaje que dieron, tomaron caminos separados ya que “no estábamos pudiendo ser el uno para el otro lo que cada uno necesita”.

Valentín Benet anunció su quiebre matrimonial con Camila de la Peña, hija del extenista argentino Horacio de la Peña, luego de 10 años juntos.

El ex chico reality compartió la noticia en una historia que subió a su perfil de Instagram acompañada de la canción Goodbye My Lover de James Blunt.

“Después de 10 años de una historia hermosísima, con Cami hemos decidido tomar caminos diferentes. Es difícil poner en palabras todo lo que vivimos. Fueron años de muchísimo amor, de crecer juntos, de acompañarnos, de construir, de reír, de aprender y de compartir una parte enorme de nuestras vidas”, escribió.





Benet y De la Peña se casaron en octubre de 2024 en una ceremonia civil íntima, luego de anunciar su compromiso en Grecia.

“A veces amar también significa entender que es momento de dejar ir. Hoy sentimos que quizás ya no estábamos pudiendo ser el uno para el otro lo que cada uno necesita, y decidimos separarnos desde el cariño, el cuidado y, sobre todo, desde el respeto”, agregó.

En su mensaje, Benet señaló que tras la separación “no hay enojo ni resentimiento. Hay tristeza, por supuesto, porque cerrar una historia de tantos años nunca es fácil, pero por sobre todo hay un profundo agradecimiento por todo lo vivido”.

“Hoy nos toca comenzar una etapa diferente y queríamos compartirla con ustedes con la misma honestidad con la que siempre compartimos tantos momentos lindos de nuestra vida”, agregó el modelo.