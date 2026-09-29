29/ 09/ 2026 20:06

Gobierno evalúa retirar reforma de seguridad: Senadores contemplan proyecto alternativo

El gobierno del presidente José Antonio Kast abrió la puerta a retirar del Senado la reforma de seguridad y que es una pieza central de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La razón principal apunta a la falta de respaldo político, tanto en la oposición como en sectores del propio oficialismo. Sobre el futuro de la reformar, existe la posibilidad de que sea retirada para avanzar con un nuevo proyecto que alternativo impulsado por los senadores Paulina Vodanovic (PS), Arturo Squella (Republicanos), Pedro Araya (PPD) y Andrés Longton (RN).