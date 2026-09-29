29/ 09/ 2026 19:49

Detienen a menor de 17 años con arma durante operativos tras crimen de carabinero en Lo Espejo

Un menor de 17 años fue detenido durante los operativos desplegados por Carabineros en Lo Espejo, en medio de las diligencias realizadas tras el asesinato de un funcionario policial ocurrido el domingo en la comuna. El adolescente fue fiscalizado a la salida de la estación Lo Espejo, cerca de la población Las Dunas, donde se constató que portaba un revólver aparentemente de fogueo que podría haber sido adaptado para efectuar disparos.