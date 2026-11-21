Joven con TEA lleva días desaparecido en Talca: familia pide ayuda para encontrarlo
Ivis Benjamín Bustamante Gajardo, de 21 años, fue visto por última vez el pasado lunes 16 de noviembre, por lo que su familia lo busca desde entonces.
Una familia de Talca busca incansablemente a Ivis Benjamín Bustamante Gajardo, un joven de 21 años que permanece desaparecido desde el lunes 16 de noviembre.
Según los antecedentes entregados, habría sido visto por última vez en los sectores de Magisterio y Villa San José. También se han concentrado labores de búsqueda en Bajo La Florida.
Sin embargo, hasta ahora no hay rastros de su paradero. Ante esta situación, su padre, Pablo Bustamante, hizo un llamado a la comunidad para colaborar con los operativos.
Según lo señalado por la familia, pese a que habrían presentado una denuncia por presunta desgracia, hasta ahora las labores de rastreo se estarían realizando sin apoyo policial.
Ivis tiene 21 años, mide 1,82 metros y tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta situación mantiene especialmente preocupada a su familia, debido a que el joven no tendría acceso a sus medicamentos.
La última vez que fue visto vestía una polera blanca, bermudas color aviador y zapatillas blancas.