21/ 11/ 2026 15:34

Marejadas anormales provocan desborde de estero e inundaciones en Laguna Verde

Las marejadas anormales que afectan a la Región de Valparaíso provocaron el desborde de la desembocadura del estero El Sauce en Laguna Verde, dejando al menos dos viviendas anegadas y locales comerciales expuestos al avance del agua. Además, los accesos viales hacia las casas del borde costero presentan restricciones de tránsito, mientras la comunidad local espera el arribo de maquinaria municipal para despejar el cauce.