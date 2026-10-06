Inicia circulación de la nueva moneda de $50: Revisa su características y qué hacer con las antiguas

La pieza mantiene el diseño original, pero tiene cambios significativo en su peso. Ambas monedas pueden utilizarse en simultáneo sin necesidad de cambiarlas.

El Banco Central de Chile inició este martes la puesta en circulación de la nueva moneda de $50 , proceso que comenzó simbólicamente con una compra realizada por la presidenta de la institución, Rosanna Costa, en una verdulería de la comuna de Providencia.

La nueva pieza es parte de un proceso de modernización en la fabricación de monedas, mediante una tecnología de amplio uso internacional que permitirá reducir los costos asociados a su producción.

Cabe recordar que las nuevas monedas de $10 y $50 fueron presentadas el pasado 26 de agosto. Mientras la moneda de $50 comenzó a incorporarse desde este martes, la nueva moneda de $10 entrará en circulación en enero de 2027.





Desde el Banco Central destacaron que la nueva pieza no reemplazará a la moneda de $50 actualmente vigente. Ambas circularán de manera simultánea y conservarán exactamente el mismo valor, por lo que no es necesario realizar ningún tipo de cambio.

La gerenta tesorera del Banco Central, Cecilia Feliú, explicó que “las personas recibirán las monedas de manera paulatina y podrán usarlas con normalidad ya que son iguales de válidas que las que actualmente ya circulan en la economía”, destacó.

Así es la nueva moneda de $50

La nueva moneda mantiene los principales elementos de diseño de la pieza que actualmente se encuentra en circulación, por lo que conservará su diámetro y apariencia general , facilitando su reconocimiento por parte de las personas.

Una de sus principales diferencias está en el peso: la nueva moneda pasa de 7 a 6,5 gramos , por lo que es levemente más liviana que la actual.

Además, su fabricación incorpora una tecnología utilizada internacionalmente para la acuñación de monedas. El proceso consiste en utilizar electricidad para recubrir un núcleo de acero con capas de cobre y estaño.