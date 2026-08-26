Cambios para $10 y $50 pesos: Así quedarán las nuevas monedas que costarán menos

Desde el Banco Central anunciaron que se trata de un cambio tecnológico pero las monedas mantendrán su valor monetario y la circulación comenzará a partir de octubre.

El Banco Central presentó las nuevas monedas de $10 y $50 pesos, las que tendrán cambios en su peso y diámetro para reducir sus costos de producción.

Las monedas actuales seguirán circulando junto con las nuevas y no habrá retiro de las actules y tendrán que ser aceptadas en el comercio habitual.

Según explicaron desde el Banco Central, este cambio se trata de una innovación tecnológica y no de un cambio monetario, esto quiere decir que el valor de cada moneda se mantendrá.





Las nuevas monedas se incorporarán de manera gradual al mercado nacional: Primero lo hará la de $50 que entrará en circulación en octubre de este año, mientras que las de $10 lo hará a partir de 2027.

Cambios en la fabricación de monedas de $10 y $50

Desde la entidad explicaron que la renovación contempla la incorporación de una tecnología que utiliza un núcleo de acero recubierto con diferentes capas de metales mediante un proceso eléctrico.

En el caso de la moneda de $50, se mantendrá el diseño ya conocido con un diámetro de 25 milímetros y tipo de canto, pero tendrá una reducción de peso, pasando de 7 a 6,5 gramos.

Por su parte, la moneda de $10 mantendrá su diseño gráfico, pero disminuirá su tamaño. Actualmente mantiene un diámetro 21 milímetros y pasará a medir 18,7.

El diseño también incluirá un con canto liso y su peso disminuirá de 3,50 a 3,46 gramos.

Además, ambos diseños incorporarán un núcleo de acero, el que puede reaccionar al acercase a un imán.