Reportan muerte del icónico actor Tim Curry a los 80 años

El actor británico falleció la noche del martes en su casa de Los Ángeles. Curry alcanzó fama mundial por interpretar al excéntrico Dr. Frank-N-Furter y al aterrador Pennywise en la adaptación televisiva de It.

Tim Curry, reconocido actor británico de cine, televisión y teatro, murió a los 80 años en su casa de Los Ángeles, según reportó The Hollywood Reporter. El intérprete había sufrido un accidente cerebrovascular en 2012.

Curry alcanzó fama mundial en 1975 al interpretar al excéntrico Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, luego de participar en la producción teatral original en Londres. La película se convirtió en una obra de culto y marcó profundamente la carrera del actor.

Otro de sus papeles más recordados llegó en 1990, cuando interpretó al aterrador Pennywise en la adaptación televisiva de It, basada en la novela de Stephen King.





El actor también tuvo una destacada trayectoria en teatro y fue nominado en tres ocasiones a los premios Tony. Entre sus otros trabajos destacan Annie (1982), donde interpretó al villano Rooster Hannigan, y el musical Monty Python’s Spamalot, por el que recibió una nueva nominación.

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra. Inició profesionalmente su carrera en 1968 con una producción de Hair en el West End londinense, donde conoció a Richard O’Brien, creador de The Rocky Horror Picture Show.

Tras varios años alejado del cine, tuvo una de sus últimas apariciones en Stream, estrenada en 2024.