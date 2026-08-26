Gobierno pausa proyecto de parque urbano en Autopista Central anunciado por Boric: “No es prioridad”

La iniciativa, anunciada durante el gobierno de Gabriel Boric, contemplaba transformar parte de la carretera en un nuevo espacio verde para Santiago y tenía previsto iniciar sus obras entre 2025 y 2026.

A dos años del anuncio realizado por el entonces presidente Gabriel Boric, el proyecto para construir un parque urbano sobre la Autopista Central se encuentra fuera de las prioridades vigentes del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La iniciativa, que contemplaba transformar parte de la carretera en un nuevo espacio verde para Santiago, tenía previsto iniciar sus obras entre 2025 y 2026.

El proyecto fue anunciado por Boric durante su cuenta pública del 1 de junio de 2024, luego de cerca de 15 años de gestación. En ese momento se proyectaba que los trabajos comenzaran durante 2025 y 2026 y finalizaran en 2030.

Sin embargo, las obras no han comenzado y el propio MOP confirmó que tampoco está contemplado que se inicien durante este año.

¿Qué pasó con el parque en Autopista Central?

La diputada Irací Hassler (PC), quien era alcaldesa de Santiago cuando se confirmó el proyecto, presentó en abril de este año un oficio ante el MOP para conocer el estado de la iniciativa.

A través de la Dirección General de Concesiones, el Ministerio respondió que el proyecto actualmente no forma parte de las prioridades de la cartera.





“El Proyecto ‘Parque Central sobre eje Norte – Sur, sector San Pablo – Alameda y Alameda Toesca’, en su estado actual, no se encuentra incorporado dentro de las prioridades vigentes del Ministerio de Obras Públicas ”, señaló la respuesta consignada por The Clinic.

La cartera agregó que, por esta razón, actualmente no existen avances en estudios, ingeniería ni una programación de ejecución en el corto plazo.

El ministerio explicó que sus proyectos están sujetos a una revisión permanente, considerando criterios técnicos, disponibilidad presupuestaria y definiciones de política pública, por lo que la iniciativa “podrá ser reevaluada en el futuro”.

¿Cómo era el proyecto anunciado por Boric?

La iniciativa contemplaba una primera etapa destinada a realizar estudios, con una duración estimada de 12 meses, para posteriormente comenzar con las obras de construcción.

El proyecto tenía un presupuesto inicial de US$250 millones y consideraba intervenir un tramo de aproximadamente 2,1 kilómetros, entre San Pablo y Toesca, sobre la Autopista Central.

De concretarse, el parque tendría una superficie cercana a las 10 hectáreas e incorporaría áreas verdes, espacios recreativos y deportivos, ciclovías y zonas destinadas al encuentro comunitario.

El anuncio apuntaba a transformar parte de la infraestructura existente en un nuevo espacio público para Santiago. No obstante, a dos años del anuncio presidencial, la iniciativa permanece sin avances de ejecución y sin una fecha definida para el inicio de sus obras.