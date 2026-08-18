Gabriel Boric cuestionó propuesta de nuevo estado de excepción: “Inédita en la democracia chilena”

El exmandatario marcó distancia respecto de la reforma constitucional de seguridad promovida por el Ejecutivo. “Espero que haya una posición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme”, afirmó.

El expresidente Gabriel Boric lanzó duras críticas contra la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, iniciativa que fue ingresada esta semana al Senado y que contempla, entre otros puntos, la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública.

El exmandatario abordó el tema durante la presentación del libro La montaña rusa: crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024), escrito por el exministro de Hacienda Mario Marcel, instancia en la que reflexionó sobre el rol que debe asumir la oposición frente a las propuestas del actual Ejecutivo.

En ese contexto, Boric relató una conversación reciente con la exministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, quien le comentó que había sido invitada por el gobierno a participar en una comisión sobre reforma al empleo público.





El exjefe de Estado sostuvo que, pese a las diferencias con la actual administración, es importante participar en instancias de diálogo institucional.

“Yo le planteé, Macarena, hay que ir de todas maneras. Hay que estar ahí, hay que dar nuestros puntos de vista. Tratar de hacer un aporte porque se requiere una modernización”, señaló.

Asimismo, agregó que “los gobiernos pasan, el Estado y los pueblos quedan. Y quienes estamos en política tenemos que siempre estar dispuestos a colaborar con quien quiera que sea el gobierno para políticas de Estado. Lo que no significa ceder en convicciones que son claras”.

Las críticas de Boric a la reforma de seguridad

Tras referirse a la necesidad de dialogar en materias de interés nacional, Boric marcó distancia respecto de la reforma constitucional de seguridad promovida por el Ejecutivo.

“Por eso toda la oposición rechazó la reforma regresiva del presidente”, afirmó, para luego expresar su expectativa de que los partidos opositores mantengan esa postura durante la discusión legislativa.





“Yo espero que haya una posición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional” , sostuvo.

El exmandatario cuestionó especialmente las facultades contempladas en la iniciativa y el nuevo estado de excepción que propone el gobierno.