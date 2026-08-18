MTV VMAs 2026: Madonna rompe récord y lidera las nominaciones de este año con 11 categorías
La emperatriz del pop se convierte en la primera artista de la historia en ser nominada en cuatro décadas distintas. En esta edición le siguen Taylor Swift, con 9 menciones, y Ariana Grande y Sabrina Carpenter con 7.
Este martes, MTV dio a conocer sus nominaciones para la próxima entrega de los Video Music Awards 2026, más conocidos como VMA, que tendrán lugar el próximo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.
Madonna es la artista con más nominaciones con 11 menciones: es la primera vez que lidera desde 1998, el año en que ganó el premio al video del año por primera vez con Ray of Light.
El video de 14 minutos Confessions II – The Film está nominado como video del año y correría con ventaja, pues dos de los ganadores recientes fueron piezas largas: All Too Well: The Short Film de Taylor Swift, de 15 minutos, y Brighter Days Ahead de Ariana Grande, de 26 minutos.
Le sigue Taylor Swift con nueve menciones, Grande y Sabrina Carpenter con siete nominaciones, Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson con cinco cada uno, y LISA con cuatro. Siete de los ocho artistas con más nominaciones son mujeres.
Shakira, Karol G y Bad Bunny entre los nominados
Entre los artistas latinos nominados, Shakira lidera con tres menciones, incluyendo dos en la categoría de mejor Latin por Choka Choka con Anitta y Dai Dai con Burna Boy — y una en mejor colaboración por esta última canción, que fue el himno oficial del Mundial 2026.
En la categoría de mejor artista latino, además de la colombiana, figuran la brasileña Anitta, Bad Bunny, los mexicanos de Fuerza Regida, Karol G, Rosalía y Ryan Castro.
La votación del público comenzó este 18 de agosto en 13 categorías y permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre. La categoría Mejor artista nuevo continuará recibiendo votos durante la ceremonia.
Vídeo del año
- Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me
- Bruno Mars – I Just Might
- Gener8ion – Storm
- Madonna – Confessions II (The Film)
- Sabrina Carpenter – Tears
- Taylor Swift – The Fate Of Ophelia
Artista del año
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Madonna
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Canción del año
- BTS – Swim
- Ella Langley – Choosin’ Texas
- Huntr/x – Golden
- Madonna and Sabrina Carpenter – Bring Your Love
- Olivia Dean – Man I Need
- Raye – Where Is My Husband
Mejor baile en un vídeo
- Bebe Rexha and Faithless – New Religion
- Harry Styles – Aperture
- Lady Gaga and Doechii – Runway
- Madonna – Confessions II (The Film)
- PinkPantheress and Zara Larsson – Stateside
- Slayyyter – Dance…
- Tate McRae – Nobody’s Girl
Mejor Artista Revelación
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Sienna Spiro
- Stella Lefty
Mejor Colaboración
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice, “Chains & Whips”
- French Montana x Max B, “Ever Since U Left Me”
- Madonna & Sabrina Carpenter, “Bring Your Love”
- PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson”
- Shakira & Burna Boy, “Dai Dai”
- Teyana Taylor & Lucky Daye, “Hard Part”
Mejor Artista Pop
- Ariana Grande, “hate that i made you love me”
- Charli xcx, “SS26”
- LISA, “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi
- Olivia Rodrigo, “drop dead”
- Sabrina Carpenter, “House Tour”
- Tate McRae, “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”
Mejor Artista Hip-Hop
- Cardi B ft. Kehlani, “Safe”
- Don Toliver, “E85”
- Drake, “Janice STFU”
- Megan Thee Stallion, “LOVER GIRL”
- Travis Scott, “DUMBO”
- Tyler, The Creator, “SUGAR ON MY TONGUE”
Mejor Artista R&B
- Bruno Mars, “I Just Might”
- Chris Brown, “It Depends/Obvious”
- Dave & Tems, “Raindance”
- Justin Bieber, “YUKON”
- Kehlani, “Folded”
- Mariah the Scientist & Kali Uchis, “Is It a Crime”
Mejor Artista Alternativo
- Geese, “Taxes”
- mgk & Fred Durst, “FIX UR FACE”
- Noah Kahan, “The Great Divide”
- Olivia Rodrigo, “the cure”
- SOMBR, “Homewrecker”
- Tame Impala, “Dracula”
- twenty one pilots, “Drag Path”
Mejor Artista Dance
- Bebe Rexha & Faithless, “New Religion”
- Harry Styles, “Aperture”
- Lady Gaga & Doechii, “RUNAWAY”
- Madonna, “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson”
- Slayyyter, “DANCE…”
- Tate McRae, “Nobody’s Girl”
Mejor Artista Latino
- Anitta con Shakira, “Choka Choka”
- Bad Bunny, “NUEVAYoL”
- Fuerza Regida, “TU SANCHO”
- KAROL G, “Papasito”
- Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia, “La Perla”
- Ryan Castro, Kapo & GANGSTA, “LA VILLA”
- Shakira & Burna Boy, “Dai Dai”
Mejor Artista K-Pop
- BLACKPINK, “JUMP”
- BTS, “SWIM”
- CORTIS, “REDRED”
- KATSEYE, “PINKY UP”
- LE SSERAFIM (feat. j-hope de BTS), “SPAGHETTI”
- LISA, “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi
Mejor Artista Country
- Ella Langley, “Choosin’ Texas”
- Kacey Musgraves, “Dry Spell”
- Lainey Wilson, “Somewhere Over Laredo”
- Luke Combs, “Back in the Saddle”
- Shaboozey, “Cowgirl”
- Stella Lefty, “Boston”
- Tucker Wetmore, “Brunette”
Mejor Dirección
- Ariana Grande, “hate that i made you love me”
- Bruno Mars, “I Just Might”
- GENER8ION, “STORM starring Yung Lean”
- Madonna, “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter, “House Tour”
- Taylor Swift, “Opalite”
Mejor Dirección Artística
- Charli xcx, “SS26”
- Lady Gaga & Doechii, “RUNAWAY”
- Madonna, “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson”
- SOMBR, “My Body Isn’t Ready”
- Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”
Mejor Fotografía
- A$AP Rocky, “PUNK ROCKY”
- Ariana Grande, “hate that i made you love me”
- LISA, “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi
- Madonna, “Confessions II – The Film”
- Shaboozey, “Cowgirl”
- Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”
Mejor Montaje
- Ariana Grande, “hate that i made you love me”
- Bruno Mars, “I Just Might”
- LISA, “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
- Madonna, “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter, “House Tour”
- Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”
Mejor Coreografía
- GENER8ION, “STORM starring Yung Lean”
- Harry Styles, “Dance No More”
- KATSEYE, “PINKY UP”
- Madonna, “Confessions II – The Film”
- Tate McRae, “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”
Mejores Efectos Visuales
- Ariana Grande, “hate that i made you love me”
- JISOO X ZAYN, “Eyes Closed”
- Madonna, “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson”
- RAYE ft. Hans Zimmer, “Click Clack Symphony”
- Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”