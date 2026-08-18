18/ 08/ 2026 23:24

Julieta Venegas desclasifica “Norteña” y su fuerte vínculo con Chile: “Me emociona mucho”

Julieta Venegas conversó con CHV Noticias durante su paso por Chile para presentar “Norteña”, proyecto que reúne un disco y un libro inspirados en sus raíces familiares y su infancia en Tijuana. La artista definió la obra como un ejercicio de memoria personal y adelantó que espera traer el espectáculo al país durante 2027. “Se convirtió también en un proyecto de memoria de mi infancia, de mi adolescencia, pero más que nada del proceso para descubrir un poco mi vocación, que es la música”, señaló.