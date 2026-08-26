“En momentos difíciles…”: Camilo Huerta reapareció en redes en medio de arresto domiciliario

El imputado ex chico reality hizo una de sus primeras apariciones en redes sociales desde su formalización por el Operativo Imperio de Ámsterdam.

Camilo Huerta volvió a mostrarse en redes sociales en medio del arresto domiciliario total que cumple actualmente, luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara la medida cautelar en el marco de la investigación de la denominada Operación Imperio de Ámsterdam.

A través de sus historias de Instagram, el ex chico reality compartió una breve reflexión dirigida a sus seguidores: “En momentos difíciles, es importante cuidar su salud mental, no abandonen sus terapias” .

La publicación se convirtió en una de sus primeras apariciones públicas desde la formalización de la causa que indaga un eventual tráfico de drogas y lavado de activos mediante la distribución de marihuana en dispensarios medicinales.





En ese contexto, Huerta es investigado por su vínculo con una de las sedes del denominado Dispensario Nacional.

Recordemos que tras la audiencia, su abogado, Rodrigo Núñez, defendió la inocencia de su representado y aseguró que “la responsabilidad de Camilo Huerta en todo esto es nula”.

Además, sostuvo que el personal trainer solo cumplía funciones administrativas en uno de los locales y que no formaba parte del directorio, ni tenía participación en plantaciones o como proveedor de cannabis.