Del mall al colegio: Las 24 horas de la menor de 14 años que confesó asesinato de su mamá en San Joaquín

La joven confesó el crimen y alegó legítima defensa, ya que, según se investiga, podría haberse motivado por supuestos actos de violencia intrafamiliar. La menor fue formalizada e internada provisoriamente.

En internación provisoria quedó la adolescente de 14 años que este lunes confesó haber asesinado a su madre en el departamento donde ambas convivían en la comuna de San Joaquín.

El fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Sur, Ariel Cancino Navarro, dijo que la audiencia de formalización se hizo en contra de una menor de edad por un ilícito de “suma gravedad” que corresponde a “un parricidio en carácter de consumado”.

La investigación, de manera preliminar, sostiene que madre e hija habrían mantenido una discusión y la adolescente habría agredido a la mujer en reiteradas oportunidades utilizando un elemento contundente.

Entre las líneas investigativas se encuentra, precisamente, determinar si anteriormente la adolescente había sido objeto de algún tipo de vulneración de derechos.

Línea de tiempo del parricidio en San Joaquín

Una parte relevante de las diligencias estará ahora destinada a reconstruir las horas anteriores al hecho y, especialmente, el contexto familiar en el cual habría ocurrido.

Así habrían ocurrido los hechos según la información entregada por Fiscalía:

Domingo 23 de agosto

Cerca de las 13:00 horas: La madre, de 48 años, llega al departamento ubicado en el piso 13 de un edificio en la comuna de San Joaquín.

La madre, de 48 años, llega al departamento ubicado en el piso 13 de un edificio en la comuna de San Joaquín. Entre las 13:00 y las 15:00 horas: Tras una discusión en el inmueble, la menor de 14 años golpea a su madre con elementos contundentes, provocándole la muerte.

Tras una discusión en el inmueble, la menor de 14 años golpea a su madre con elementos contundentes, provocándole la muerte. A eso de las 15:00 horas: La menor sale del departamento, dejando a su madre fallecida en el interior.

La menor sale del departamento, dejando a su madre fallecida en el interior. Tarde del domingo: La niña se reúne con su padre y se dirigen a un centro comercial.

La niña se reúne con su padre y se dirigen a un centro comercial. Noche del domingo: La menor regresa al departamento donde yace su madre sin signos vitales, se queda en el lugar y pasa la noche allí.

Lunes 24 de agosto

Mañana: La menor asiste a clases y cumple con su jornada escolar habitual.

La menor asiste a clases y cumple con su jornada escolar habitual. Tarde (al salir del colegio): La niña acude a la Tercera Comisaría de Santiago para autodenunciarse y confesar ante personal policial el crimen cometido el día anterior.

La niña acude a la Tercera Comisaría de Santiago para autodenunciarse y confesar ante personal policial el crimen cometido el día anterior. Noche: La Brigada de Homicidios Sur de la PDI acude al departamento en San Joaquín para empadronar el sitio del suceso, tomar testimonio a vecinos y levantar evidencia.

Martes 25 de agosto

A eso de las 03:00 horas (madrugada) : La PDI ejecuta una orden de detención dictada por el 12° Juzgado de Garantía de Santiago y arresta a la menor de 14 años.

: La PDI ejecuta una orden de detención dictada por el 12° Juzgado de Garantía de Santiago y arresta a la menor de 14 años. Durante la tarde: La imputada es puesta a disposición de los tribunales para su audiencia de formalización bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, mientras la policía continúa periciando el lugar para establecer si existían denuncias previas de violencia intrafamiliar.

Defensa advirtió episodios de violencia intrafamiliar

Según relató el persecutor Cancino, la defensa de la adolescente planteó durante la audiencia que habrían existido situaciones anteriores de violencia intrafamiliar.

Eso sí, precisó que al revisar los antecedentes incorporados hasta ahora a la carpeta de investigación no aparecen denuncias anteriores de esa naturaleza relacionadas con la víctima ni con el padre de la adolescente.

Por otro lado, advirtió que el hecho de autodenunciarse “podría ser considerado eventualmente como un atenuante”, pero “es materia de investigación y posterior proceso”.

Tras la audiencia, el procedimiento entra así en una nueva etapa: Fiscalía contará con 100 días para profundizar la indagación, mientras la adolescente de 14 años permanecerá, por ahora, bajo la medida cautelar de internación provisoria.