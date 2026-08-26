Fogaes ampliado y subsidio a la tasa hipotecaria: Las nuevas medidas para la compra de vivienda

El anuncio de mandatario contempla ampliación de cobertura del número de subsidios disponibles y el fortalecimiento de los créditos hipotecarios para quienes quieran comprar una casa.

El presidente José Antonio Kast lideró este miércoles desde Cerrillos la puesta en marcha del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) ampliado y del nuevo Subsidio Tramo 4.000.

La Ley busca extender y fortalece el subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios y la garantía estatal Fogaes para la compra de la primera vivienda.

“Dentro de las políticas públicas, no solamente queremos pasar de un Chile de arrendatarios a un Chile de propietarios, sino que queremos que esos propietarios vivan tranquilos, que vuelva la paz. Por eso las cosas se van combinando, y se va combinando la vivienda con la seguridad”, destacó el mandatario.





Aumento de subsidios

Entre los principales cambios que contempla la ley está la ampliación de la cobertura del programa, que eleva de 50 mil a 80 mil el número de subsidios disponibles.

Además, aumenta de 4.000 a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio y extiende por otros 12 meses la vigencia de ambas medidas, hasta el 31 de mayo de 2028.

En cuanto al Fogaes, este comenzará a estar disponible para las personas a partir de septiembre de este año, a través de una licitación administrada por BancoEstado, en la que podrán participar instituciones financieras reconocidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Nuevo Subsidio Tramo 4.000

También se sumó el nuevo Subsidio Tramo 4.000, cuyo primer llamado especial se realizará en noviembre de 2026, con un total de 5.000 cupos disponibles.

Este beneficio permitirá acceder a viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF, monto que se eleva a 4.500 UF en zonas extremas como Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes, además de la provincia de Palena y la Isla de Chiloé.

El subsidio contempla un aporte de 400 UF por parte del Minvu y requiere un ahorro mínimo de 200 UF. Además, podrá complementarse con el Fogaes y el subsidio a la tasa hipotecaria.