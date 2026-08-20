“Otra mujer se hubiera quedado”: Gala Caldirola revela pedida de matrimonio y arremete contra Luis Jiménez

Gala y Luis habrían terminado su relación por una presunta infidelidad de él con su exesposa, Cote López, quien le habría confesado los hechos durante su viaje a Qatar.

Este jueves, Gala Caldirola rompió el silencio y arremetió contra Luis Jiménez tras la presunta infidelidad de él con su exesposa, Cote López.

Además, la modelo expuso una pedida de matrimonio en redes sociales, donde Luis le escribió un romántico mensaje en París y posaron con el anillo.





¿Qué dijo Gala Caldirola?

A través de sus redes sociales, Gala señaló: “Otra mujer se hubiera quedado. Sería más fácil ocultarlo, perdonarlo y no pasar por todo esto que, además, públicamente se siente humillante”.

En esa misma línea, agregó: “Pero yo elijo ser ese tipo de mujer que sí se atreve a darse el lugar que se merece”.

Además, Caldirola envió un emotivo mensaje a sus seguidoras: “Tú puedes, solo toma tus cosas, date el valor a ti misma que mereces y márchate de ese lugar al que realmente no perteneces”.

“Porque no hay perdón que repare el daño cuando ya está hecho. Y nunca te arrepientas de ser una buena persona”, concluyó Gala, acompañando la publicación donde ambos posan con el anillo en su mano, con la Torre Eiffel de fondo.

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