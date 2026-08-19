Ex de Coté López confirmó supuesto “remember” con Luis Jiménez: “Habíamos terminado como dos días”

Lucas Lama, expareja de la empresaria, salió en su defensa y entregó un revelador detalle sobre una conversación entre López y Gala Caldirola.

La polémica en torno al supuesto quiebre entre Luis Jiménez y Gala Caldirola sumó un nuevo capítulo luego de que Lucas Lama, expareja de Coté López, se refiriera al presunto encuentro que la empresaria habría tenido con el exfutbolista.

En conversación telefónica con Zona de Estrellas, Lama aseguró conocer lo ocurrido y confirmó que el denominado “remember” entre López y Jiménez efectivamente habría sucedido.

“ Seamos sinceros: eso pasó (la infidelidad) y por algo están pasando estas cosas. Yo también lo sé y afronto las cosas como hombre”, afirmó el empresario.

Ex de Coté López aseguró que sabía del “remember”

Durante la conversación, el periodista Hugo Valencia le preguntó directamente si sabía que Coté López había estado con el exfutbolista, a lo que Lama respondió afirmativamente.

“Sí”, señaló, para luego precisar: “Habíamos terminado como dos días, pero da lo mismo. Son cosas que se superan” .

El empresario también reveló que tuvo contacto reciente con López, aunque evitó entregar detalles sobre lo que ella le habría contado respecto de lo ocurrido en Qatar.





“La están atacando demasiado”

Lama insistió en que, a su juicio, López ha sido injustamente cuestionada tras conocerse las versiones sobre el supuesto quiebre entre Jiménez y Caldirola.

“Déjense de hacerle daño a mi niña, la están atacando demasiado. La Coté lo único que hizo fue ir a dejar a su hijo para que estuviera bien en Qatar”, afirmó.

Finalmente, Hugo Valencia le preguntó si la propia Coté López le había confirmado que ella le contó a Gala Caldirola lo que habría ocurrido con Luis Jiménez. “Eso pasó”, respondió categóricamente Lama.

La controversia se originó luego de que surgieran versiones sobre un supuesto encuentro entre López y Jiménez durante el viaje de la empresaria a Qatar, donde habría acompañado a su hijo menor.

De acuerdo con lo expuesto previamente en Plan Perfecto, este episodio se sumaría a otro supuesto encuentro que ambos habrían tenido en Santiago.