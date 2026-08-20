Tras la lluvia llega el calor extremo al norte: DMC emite aviso por altas temperaturas

La Dirección Meteorológica de Chile indicó que en la pampa de Tarapacá y Antofagasta se esperan hasta 35° este viernes.

Este jueves y a través de su sitio web, la Dirección Meteorológica de Chile anunció una serie de avisos que estarán presentes en diversas zonas del país.

Uno de estos es por altas temperaturas, donde incluso la máxima puede alcanzar los 35° en zonas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.





DMC emite aviso por altas temperaturas

Condición sinóptica: Dorsal en altura

Dorsal en altura Desde: Tarde del jueves 20 de agosto del 2026

Tarde del jueves 20 de agosto del 2026 Hasta: La tarde del sábado 22 de agosto del 2026

La tarde del sábado 22 de agosto del 2026 Zonas que afecta: Tarapacá (pampa), Antofagasta (pampa), Atacama (litoral, cordillera costa y sectores de valles, pampa, precordillera)

Mapa de zona afectada por altas temperaturas