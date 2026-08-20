“Nunca fuiste el problema”: Disley Ramos recibe mea culpa de los usuarios tras infidelidad de Luis Jiménez

“La que se lo queda, pierde”, fue uno de los cientos de comentarios que recibió la exparticipante de Fiebre de Baile.

A mediados del 2025 Disley Ramos comenzó una tener una relación amorosa con Luis Jiménez, amorío que partió al interior de un reality show que dejó a la pareja expuesta completamente ante los televidentes.

Sin embargo, ahora, al conocerse la infidelidad del exfutbolista en su relación con Gala Caldirola, los usuarios de Instagram recordaron a la exparticipante de Fiebre de Baile y aprovecharon para dejarle mensajes de apoyo.

Usuarios recuerdan a Disley tras infidelidad de Jiménez

Hace algunas horas Disley compartió una fotografía de sus vacaciones en República Dominicana, sin embargo, sus seguidores lejos de celebrar su viaje al Caribe, salieron a felicitarla por terminar su relación con el Mago Jiménez.





Más de 600 comentarios le han dejado, entre los que destacan mensajes como “el que ríe último ríe mejor. La que se lo queda, pierde“, “la vida tenía planeado algo mejor para ti” y “linda, los tiempos son perfectos”.

Sobre esta misma, incluso algunos usuarios hicieron un mea culpa asegurando que “Disley nunca fue el problema” en su antigua relación; asimismo, muchas personas salieron a comentarle “de la que te salvaste”.

“Me gustaría ver a todas las minas que hicieron m… a la Disley por estar con el lucho, a ver qué dicen ahora. Finalmente se dieron cuenta de que la Disley jamás fue el problema”, encaró una usuaria, recordando el polémico romance que tuvo Ramos con el exfutbolista.

Revisa los comentarios que recibió Disley: