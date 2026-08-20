Allanan oficinas del Congreso y Junaeb por presuntas irregularidades en licitación del Programa de Alimentación Escolar

Según la denuncia de Fernando Peña, se habrían realizado pagos irregulares a Soser, una de las empresa proveedoras del Programa de Alimentación Escolar, por raciones de comida que nunca fueron entregadas.

Durante la mañana de este jueves se inició el allanamiento de las oficinas centrales de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y el Congreso Nacional, debido a presuntas irregularidades en en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb.

El procedimiento está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, en conjunto con la Policía de Investigaciones, quienes incautarán diferentes dispositivos electrónicos entre celulares y computadores.

Qué se sabe del allanamiento en el Congreso y Junaeb

La fiscal Constanza Encina es la encargada de liderar las pesquisas de la PDI tras la denuncia realizada por el director nacional Fernando Peña en mayo de este año.





En ese entonces, se llevó a cabo el proceso de auditoría del Gobierno y Peña acusó que sus antecesores, encabezados por Camila Rubio, habrían realizado pagos irregulares a Soser, una de las empresa proveedoras del Programa de Alimentación Escolar, por raciones de comida que no fue entregadas.

Entre las personas que están siendo investigadas: se encuentran el exdiputado y exconvencional constituyente, Hugo Gutiérrez, los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, la exdirectora Nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya, el jefe del Departamento de Alimentación de la institución, Claudio Alcatruz Gutiérrez y el jefe del Departamento de Alimentación Estudiantil de Junaeb, Francisco Pizarro Sepúlveda.

Al mismo tiempo, se incautó el teléfono celular de Darío Calderón, el expresidente de la asociación gremial Nutre Chile.

Respecto a los delitos que se están investigando, la fiscal detalló que se trataría de “fraude al fisco, soborno, cohecho, lavado de activo, trafico de influencias entre otros delitos de corrupción, todos ellos en el marco de la licitación del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb, principalmente en la región de O’Higgins, sin embargo, creemos que la investigación va a dar cuenta de que también ocurria en otras regiones del país”.

Además, la orden de registro de incautación contempla más de 10 domicilios.