Confirman muerte de rescatista de “Los 33 mineros”: Ex ministro de Minería compartió mensaje

El conocido rescatista fue una parte importante en el operativo para rescatar a los 33 mineros de la mina San José en el 2010 e incluso descendió al interior del yacimiento para ayudarlos.

Este domingo el ex ministro de Minería, Laurence Golborne, usó sus redes sociales para enviar sus condolencias a la familia de Pedro Rivero, luego de que el rescatista falleciera tras una compleja condición de salud.

Recordemos que el conocido socorrista tuvo una importante papel en el operativo para salvar a los 33 mineros de la mina San José en el año 2010.





Qué se sabe sobre el rescatista fallecido

“Descansa en paz, estimado Pedro. Siempre fuiste un valiente y estuviste al servicio de la comunidad“, escribió Golborne en su cuenta de X tras conocer la noticia que fue confirmada por el medio regional Copiapó Noticias.

Pedro Rivero se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Atacama, donde falleció.

Respecto a su trayectoria, el rescatista participó tanto en el inicio del operativo tras el derrumbe de la mina San José como en el equipo que descendió al interior del yacimiento para rescatar a los mineros.

Asimismo, Rivero fue voluntario del Cuerpo de Bomberos de Chañaral, labor que le dio experiencia como rescatista en diferentes contextos.