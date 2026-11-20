La influencer, quien vive en Suecia, lamentó no haber podido estar presente en los actos fúnebres de María Alcayaga, quien murió el pasado 16 de noviembre.

Este viernes, Steffi Méndez compartió un desgarrador homenaje que hizo en honor a su abuela, María Alcayaga, madre de DJ Méndez.

La mujer murió el pasado 16 de noviembre en Villa Alemana, región de Valparaíso, a los 77 años de edad y Steffi no pudo asistir a sus actos fúnebres debido a que vive en Suecia.





¿Qué dijo Steffi Méndez?

Tras lamentar no haber podido estar presente, Steffi compartió un video en donde aparece con lágrimas en los ojos.

“No pude estar presente en tu funeral, pero la vida me regaló la oportunidad de estar juntitas antes de que partieras”, escribió Méndez.

En esa misma línea, informó: “Hoy cumpliré uno de tus deseos, mamita hermosa. Durante 40 días me vestiré de negro en tu honor, encenderé una vela cada noche y le pediré a Dios por tu descanso eterno”.

“Aunque la distancia no me permitió despedirte físicamente, mi corazón estuvo y estará siempre contigo. Te amo hasta el cielo, mi wuashita hermosa”, complementó la joven.

Su despedida se suma a la de su hermano, Leo Méndez Jr, quien admitió: “No tengo fotos contigo, no me pude despedir. No hice muchas cosas bien contigo”.

“Viviré para siempre con esta sensación amarga de arrepentimiento en mí por no haberte llamado más seguido”, cerró.

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