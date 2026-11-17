Tras la muerte de María Alcayaga, madre del cantante chileno, familiares recordaron el emblemático tema que compuso su hijo. “Esta canción será eternamente tuya”, expresó Issis Méndez.

La muerte de María Alcayaga, madre de DJ Méndez, a los 77 años, vuelve a poner en primer plano la historia de Madre Mía, una de las canciones más populares de su repertorio.

Incluida en el disco Latino For Life (2000), la canción se convirtió en un himno que muchos hijos en Chile hicieron suyo para dedicar a sus propias madres.

Sin embargo, su origen fue íntimo: el cantante quería pedirle perdón a la mujer que lo había acompañado durante una de las etapas más difíciles de su vida.

La historia de Madre Mía de DJ Méndez

Durante su juventud en Suecia, el cantante enfrentó la justicia y fue detenido en más de una ocasión por diferentes delitos. Posteriormente, encontró la música como una vía de escape.

En una conversación en 2025 con el podcast Ranking Honesto, el artista recordó que escribió la letra en el living de un departamento en Estocolmo. Su madre vivía apenas dos edificios más allá cuando sintió la necesidad de hacerse cargo del dolor que le había provocado.





“Sentí que me bajó todo lo que he hecho sufrir a mi madre. Ella tuvo que criar a tres varones y rebeldes los tres”, relató. En ese ejercicio de memoria, recordó sus problemas y las situaciones que su progenitora debió enfrentar: “Ella sufrió mucho al ver a su hijo esposado” .

“Todo este cuento donde caen malas manos, malas juntas, tú lo llevas al límite. Entonces, dije: ‘¿cómo lo puedo hacer para pedirle perdón?’”, explicó en la conversación. “Uno nunca va a alcanzar a hacer algo para recuperar ese tiempo que hiciste pasar rabia a tu madre o no le hiciste caso”, agregó.

La respuesta fue una canción. “Algo tenía que hacer y fue Madre Mía”, contó. Con una guitarra como base, llamó a un amigo para que lo acompañara con la melodía y dejó salir las palabras que llevaba guardadas.

“Eso fue vomitar la información de mi corazón. Lo escribí en 15 minutos y me fui al estudio”, confesó el artista.

El alcance que tuvo el tema lo sorprendió. Según explicó, jamás lo compuso pensando en que otras personas lo dedicarían: “Nunca fue la intención de que otros se la dedicaran (a sus madres), sino que fue pedirle perdón a mi mamá”.

“ Nunca en la vida me imaginé que esto iba a ser un himno para las madres . Creció solo y de una forma orgánica”, reconoció sobre una composición que terminó acompañando las historias de muchas otras familias.

Tras el fallecimiento de María Alcayaga, su nieta Issis Méndez eligió precisamente “Madre Mía” para acompañar su despedida. “Para siempre quedas conmigo y esta canción será eternamente tuya”, expresó.