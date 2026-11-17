Siete regiones afectadas: emiten alerta para hoy martes por tormentas eléctricas y lluvias fuertes
La condición de baja segregada comenzará a partir de esta misma tarde del martes 17 de noviembre hasta la noche de esta jornada.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por probables tormentas eléctricas esta semana desde la región del Ñuble hasta Los Lagos.
El fenómeno tendrá lugar desde la tarde de este martes 17 de noviembre hasta la noche de esta misma jornada, según adelantó el organismo.
Además, los truenos y relámpagos vendrán acompañados por un pronóstico de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo, por lo que hicieron un llamado a tomar las precauciones pertinentes.
Tormenta eléctrica desde Ñuble a Los Lagos
- Ñuble (Valle, Precordillera)
- Bío Bío (Valle, Precordillera)
- La Araucanía (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
- Los Ríos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
- Los Lagos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Litoral Interior)
¿Qué hacer en caso de tormentas eléctricas?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un pronóstico de tormenta eléctrica:
• No utilices objetos metálicos, como herramientas agrícolas, de construcción, entre otros. Los metales son buenos conductores eléctricos.
• Evita proximidad a maquinaria, cercas o rejas de metal, alambrados, mástiles y líneas eléctricas o de telefonía.
• Nunca te refugies bajo un árbol, poste o antena.
• Si estás en un bosque, debes tratar de refugiarte en una zona baja, debajo de un grupo espeso de arbustos.
• Si estás en un cerro, no te quedes de pie: No debes ser el objeto más alto del lugar.
• Si te encuentras en campo abierto y sientes que el cabello se te eriza (señal que indica que un rayo está por caer), agáchate en cuclillas, reduciendo al mínimo posible el contacto con el suelo.
• En zonas abiertas, debes buscar un lugar bajo como un barranco o un valle, pero NUNCA un río o curso de agua.
• Las personas en un grupo que están en campo abierto deben separarse unas de otras, varios metros entre sí.
• Si estás en un vehículo, permanece dentro con el motor apagado y con las ventanas cerradas.
• No realices deportes náuticos, no ingreses a piscinas, ríos, lagos, mar ni a áreas mojadas.
• Los campos de golf, canchas de tenis, estacionamientos y vías de tren son lugares extremadamente peligrosos en estas situaciones. Evítalos.
• Evita realizar actividades y faenas marítimas, como producción acuícola, pesca, transferencia de carga, entre otras. Sigue las instrucciones de la autoridad marítima.