La condición de baja segregada comenzará a partir de esta misma tarde del martes 17 de noviembre hasta la noche de esta jornada.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por probables tormentas eléctricas esta semana desde la región del Ñuble hasta Los Lagos .

El fenómeno tendrá lugar desde la tarde de este martes 17 de noviembre hasta la noche de esta misma jornada, según adelantó el organismo.

Además, los truenos y relámpagos vendrán acompañados por un pronóstico de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo, por lo que hicieron un llamado a tomar las precauciones pertinentes.

Tormenta eléctrica desde Ñuble a Los Lagos

Ñuble (Valle, Precordillera)

Bío Bío (Valle, Precordillera)

La Araucanía (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Los Ríos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Los Lagos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Litoral Interior)

¿Qué hacer en caso de tormentas eléctricas?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un pronóstico de tormenta eléctrica: