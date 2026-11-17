La modelo compartió una imagen en su Instagram dando respuesta a las especulaciones sobre un supuesto término de su compromiso con el empresario Jorge Yunge.

Luego de días de especulaciones, Camila Andrade reapareció en redes y respondió a los rumores de ruptura y fin de su compromiso con el empresario Jorge Yunge.

La polémica empezó la semana pasada, cuando algunos seguidores notaron que la modelo habría dejado de compartir fotos junto a su pareja y eliminado todas las publicaciones con él de su Instagram.

Sin embargo, ahora Andrade compartió una foto en sus historias que vendría a desmentir todos los rumores de quiebre.





La imagen compartida por Camila Andrade

La modelo respondió a la polémica reposteando una foto compartida originalmente por Yunge, en la que aparece ella sentada en un restaurant.

En la foto se muestra a la modelo posando con lentes, y un particular detalle que no pasó desapercibido: en su mano lleva aún el anillo de compromiso.

La foto también estaba acompañada de dos emoticones: un corazón y el ícono de guardar silencio.

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