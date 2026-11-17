Tras más de 10 años de espera, Rockstar Games lanza Grand Theft Auto VI para las consolas más potentes del mercado esta semana. Revisa todo lo que debes saber antes de su estreno, como el valor, dónde adquirir una copia y qué trae la caja física.

La espera terminará tras 13 años: Grand Theft Auto VI llega la medianoche de este jueves 19 noviembre en Chile.

El nuevo y esperado de título de Rockstar Games es la primera entrega numerada de la saga desde GTA V, que salió en 2013, y diversos medios lo describen como uno de los juegos más esperados de la historia.

Historia de esta nueva versión

La trama se ambienta en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida que incluye el regreso de Vice City y tendrá dos personajes jugables. Aquí seguimos a Lucia y Jason, una pareja de asaltantes que, tras un golpe aparentemente sencillo que sale mal, queda envuelta en una conspiración criminal que se extiende por todo el estado.

Jason creció entre estafadores y delincuentes, pasó por el ejército y terminó trabajando para narcotraficantes en los Cayos. Lucia aprendió a pelear desde niña junto a su padre, y esa lucha por su familia la llevó a la penitenciaría de Leonida, de donde sale en libertad.

El camino al estreno no fue lineal: el juego estaba previsto para el otoño de 2025, luego se movió al 26 de mayo del 2026 y finalmente al 19 de noviembre del 2026. Rockstar justificó las postergaciones por la calidad del producto, y Take-Two ratificó la fecha definitiva en mayo.

Precio en Chile

Rockstar fijó el precio base de GTA 6 en US$79,99 para la edición estándar y US$99,99 para la Ultimate Edition, antes de impuestos. En Chile, los valores informados en la preventa fueron de $74.990 la estándar y $93.990 la Ultimate , aunque pueden varias dependiendo de la tienda en la que los adquieras.

Quienes reservaron recibieron un pack temático Vintage Vice City como bono de preventa. La versión Ultimate suma contenido adicional, entre ellos un mes de GTA+, según lo informado por medios especializados.

Dónde comprar

La opción digital está en la PlayStation Store para PS5 y en la tienda de Xbox para Xbox Series X|S. Desde ahí se puede comprar directamente y descargar el juego.

También hay edición física en caja, pero sin disco: adentro viene solo un código de descarga. Según Rockstar, esas copias estuvieron disponibles desde el 12 de noviembre, y en Chile algunas cadenas del retail, como Paris, ya listan la versión para PS5. El código solo puede canjearse con una cuenta PlayStation registrada en países de Latinoamérica, entre ellos Chile.

Quienes reservaron pudieron iniciar la precarga desde el 10 de noviembre del 2026: en PS5 a las 00:00 hora local y en Xbox el lunes 9 de noviembre a las 21:00 en Chile. Los archivos requieren hasta 212 GB de espacio, y el juego se desbloquea recién a la medianoche del 19/11/2026.

Plataformas donde estará disponible

GTA VI sale en PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Sony informó además que trabaja con Rockstar para que el juego aproveche las funciones de PS5 y PS5 Pro.

¿Y la versión de PC? Aún no tiene fecha confirmada, ya que no ha anunciado oficialmente su llegada.

Las preguntas más frecuentes de GTA 6 en Google

El interés de los usuarios se disparó con la liberación de la precarga y entre las consultas que más se repiten están:

¿Cuándo sale GTA 6? El 19 de noviembre del 2026.

El 19 de noviembre del 2026. ¿Cuánto cuesta? $74.990 la edición estándar y $93.990 la Ultimate, según los valores referenciales.

$74.990 la edición estándar y $93.990 la Ultimate, según los valores referenciales. ¿Cuántos GB pesa? Hasta 212 GB.

Hasta 212 GB. ¿En qué consolas se podrá jugar? PS5 y Xbox Series X y S.

PS5 y Xbox Series X y S. ¿Tendrá edición física? Sí, pero en caja con código de descarga y sin disco.

Sí, pero en caja con código de descarga y sin disco. ¿Quién compró en preventa ya puede jugar? No: puede precargar el juego, pero el acceso se habilita el 19 de noviembre del 2026.

Por qué es un hito dentro del gaming

GTA VI vuelve tras más de 13 años de espera desde la última entrega numerada, y su lanzamiento se postergó dos veces antes de llegar a esta fecha.

Esa expectativa se refleja en el negocio: Take-Two Interactive, matriz de Rockstar, proyecta reservas netas de entre US$8.000 y US$8.200 millones para su próximo año fiscal , una cifra que depende en buena medida de este estreno.

También marca un quiebre en lo comercial. La edición estándar parte en US$79,99, por sobre el precio habitual de otros grandes estrenos, y la versión física llega sin disco, solo con un código de descarga.

En lo creativo, Lucia Caminos es presentada por medios especializados como la primera protagonista femenina de la saga principal, junto a Jason Duval.

Revisa el trailer de GTA 6 acá